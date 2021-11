Tutkija näkee uudessa omikronmuunnoksessa huolestuttavia merkkejä – STM:n Puumalainen: Tuskin vaikuttaa kotimaan jouluun

Suomesta on löytynyt kaksi koronavirustapausta, joissa epäillään olevan kyse omikronvirusmuunnoksesta. Varmistus saadaan muutaman päivän kuluessa, kun näytteet on tutkittu laboratoriossa.

THL:n mukaan molemmissa tapauksissa tartunnan saaneella on kontakti ulkomaille. Sairastuneet on määrätty eristykseen ja heidän kontaktinsa on kartoitettu.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Taneli Puumalainen ei pidä yllättävänä omikronvirusmuunnoksen mahdollista rantautumista Suomeen.

Hänen mukaansa tämänpäiväinen uutinen osoittaa rajavalvonnan toimivan.

– On hyvä, että epäiltyjä tapauksia pystytään nopeasti tunnistamaan, määräämään henkilö eristykseen ja altistuneet karanteeniin. Tämä osoittaa, että systeemi toimii ja pystymme tehokkaasti estämään Suomessa tapahtuvia jatkotartuntoja.

Koronaviruksen uusin variantti omikron on levinnyt jo useisiin maihin. Puumalaisen mukaan ei ole täysin poissuljettua, etteikö Suomi vielä pystyisi estämään viruksen leviämistä tänne.

– Tämä jää nähtäväksi. Edelliset Etelä-Afrikan ja Brasilian muunnokset jäivät aikalailla yksittäisiksi tapauksiksi. Toisaalta taas delta-variantti ja Britannian muunnos levisivät hyvin laajalle.

Ulkomaan joulumatkat vaarassa

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut aluehallintoviranomaisia testaamaan tartunta-alueilta Suomeen saapuvat matkustajat.

Osastopäällikkö Puumalaisen mukaan testaaminen voi muuttua pakolliseksi, jos omikronvirusmuunnosta alkaa esiintyä laajasti.

– Mitään tiettyä tapausmäärärajaa ei varmaankaan ole. Se on kokonaisarvio, jossa huomioidaan, paljonko maassa on tautitapauksia, miten luotettava testausjärjestelmä on ja paljonko vaikuttaa olevan potentiaalia siihen, että matkustajilta viruksia voisi Suomeen tulla.

Uusi virusmuunnos havaittiin joulumatkailun kannalta hankalaan aikaan. Taneli Puumalainen ei usko, että omikronmuunnos vaikuttaa juurikaan joulun kotimaan matkailuun.

– En usko, että kotimaan matkailuun kohdistuu tällä hetkellä suurempaa omikronvirukseen liittyvää huolenaihetta. Sen sijaan kansainvälisessä matkustuksessa on erittäin epävarma tilanne. Maat antavat matkustusrajoituksia ja omia kansalaisia on kotiutettu eteläisestä Afrikasta. Tilannetta on seurattava päivittäin.

Tehoaako rokote, leviääkö muunnos kulovalkean tavoin?

Virologian professorin Olli Vapalahden mukaan uudesta omikronmuunnoksesta ei tiedetä vielä tarpeeksi. Aikaa sen tutkimiseen on yksinkertaisesti ollut liian vähän, vasta muutamia päiviä.

– Virus ja sen genomi eli perimä julkaistiin viime viikon keskiviikon–torstain tienoissa. Niistä voi päätellä jotain, mutta varmaa tietoa saadaan vasta laboratoriotutkimuksissa ja potilasdataa analysoimalla.

Siihen menee Vapalahden mukaan 2–3 viikkoa.

Vapalahtea kiinnostaa omikronmuunnoksessa kolme asiaa: tehoavatko siihen rokotteet, onko se muita tartuttavampi ja aiheuttaako se vakavan saurauden.

Nyt vaikuttaa siltä, että omikronmuunnoksessa olisi muita koronavirusmuunnoksia enemmän mutaatioita piikkiproteiinissa.

– Se on huolestuttavaa. Se voi viitata parempaan lisääntymiskykyyn ja suurempaan tartuttavuuteen. Mutaatioita on myös kohdissa, johon ihmisen vasta-aineet sitoutuvat. Se puolestaan saattaa viitata omikronin kykyyn sairastuttaa rokotettu tai taudin sairastanut ihminen.

Edellä mainituista ominaisuuksista saadaan lisätietoa laboratoriotutkimuksissa.

Omikronmuunnoksen aiheuttaman taudin vaarallisuudesta puolestaan saadaan tietoa vasta, kun potilaita on riittävästi analysoitavaksi. Parhaillaan aineistoa kertyy Etelä-Afrikassa, jossa omikron on nopeasti levinnyt valtavirukseksi.

Olli Vapalahti seuraakin nyt tarkasti Etelä-Afrikan kollegoidensa työtä ja odottaa sieltä tutkimustuloksia muutaman viikon kuluessa.

