Ennen hakkuita metsien ja peltojen laikuttama maisema on tästä kohdin merkitty luonnon monimuotoisuuden tärkeäksi esiintymäksi.

Vuonna 2018 tehty avohakkuu tällä alueella on laajin viime vuosien hakkuista, jotka kohdistuivat luontoarvoiltaan kaikkein tärkeimmiksi merkittyihin ja säilyttämisen arvoisiin metsäkohteisiin.

Suojeluarvoiltaan kaikkein arvokkaimmiksi merkittyjä eli lajirikkaimpia metsiä avohakattiin tai aiottiin hakata yli 20 000 hehtaaria vuonna 2020. Se on noin 30 000 jalkapallokentällistä.

Luku on sama kuin YK:n biodiversiteetin suojelusopimuksessa. Siinä pyritään pysäyttämään käynnissä oleva luontokato suojelemalla 17 prosenttia maan pinta-alasta.

Kaikkein tehokkainta luonnonsuojelu on silloin, kun se kohdistuu oikeille alueille.

– Se on kyllä ihan merkittävä määrä. Nämä ovat juuri niitä kohteita, mitä nyt pitäisi suojella, sanoo Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja ja Jyväskylän yliopiston ekologian professori Janne Kotiaho .

Tämän hakkuutahdin jatkuminen tarkoittaisi siis sitä, että lähes puolet lajirikkaimmista suojelemattomista metsistä on hakattu pois 50 vuodessa.

Osa arvokkaimmista metsistämme on jo suojeltu. Tällä hetkellä tiukasti suojeltu metsiä on 6,7 prosenttia. Näillä alueilla ei saa tehdä metsätalouden toimenpiteitä.

Lisäksi on talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteita.

Kaikista kolmen edeltävän vuoden aikana ilmoitetuista avohakkuista noin 15–16 prosenttia on osunut näille luonnonarvoiltaan todennäköisesti kaikkein merkittävimmille metsämaille.

Päijät-Hämeessä kaikista avohakkuista 42 prosenttia on tehty viimeisten vuosien aikana näissä biodiversiteetin säilyttämisen kannalta kaikkein kriittisimmissä metsissä.

– Tämä on ristiriitainen tilanne, joka johtaa metsäluonnon katastrofiin, Kotiaho sanoo.

Valtaosa uhanalaisista lajeista keskittyy Etelä-Suomeen. Eniten suojeltua metsää taas on Pohjois-Suomessa, noin 20 prosenttia pohjoisen metsistä. Etelä-Suomessa alle kolme prosenttia metsistä on suojeltu.

Päällekkäisyys tarkoittaa sitä, että metsäalue on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi metsäksi sekä sitä, että samalle alueelle on tehty lakisääteinen metsänkäyttöilmoitus avohakkuusta Suomen metsäkeskukselle.

Miten metsien monimuotoisuus säilyisi?

Ylen selvityksen havainnot osoittavat eron todellisuuden ja monimuotoisuustavoitteiden välillä. Metsien lajikirjon ja hakkuiden yhteensovittaminen on selvitystenkin mukaan hyvin vaikeaa.

Suomi on sitoutunut kansainvälisissä sopimuksissa suojelemaan vähintään 17 prosenttia pinta-alastaan sekä EU:n biodiversiteettistrategiassa kaikki jäljellä olevat luonnonmetsät.

Luontopaneelin parin viikon takaisessa mietinnössä selvitettiin, miten Euroopan unionin biodiversiteettistrategian suojelutavoitteet voidaan saavuttaa. Selvityksen mukaan suojelualueiden määrää maassamme tulee kasvattaa huomattavasti. Jokaisesta maakunnasta on Luontopaneelin mukaan suojeltava tiukasti 10 prosenttia metsäpinta-alasta.

– Luontopaneeli on ehdottanut, että jokaisesta maakunnasta paras osa pitäisi suojella. Näyttää siltä, että suuri osa tästä parhaasta on hakkuu-uhan alla, Kotiaho sanoo.

Suomen Luontopaneeli on riippumaton, ympäristöministeriön nimittämä tieteellinen asiantuntijaelin, joka tukee luonnon monimuotoisuuspolitiikan suunnittelua ja sitä koskevaa päätöksentekoa.

Suojelualueet eivät kuitenkaan yksin turvaa lajien säilymistä, vaan monimuotoisuus on huomioitava kaikessa luonnonvarojen ja alueiden käytössä, todetaan Suomen lajien uhanalaisuusraportissa eli Punaisessa kirjassa .

Suomessa on paljon talousmetsää, jonka luontoarvot eivät ole läheskään niin korkeita kuin tässä jutussa tarkasteltujen potentiaalisesti korkean suojeluprioriteetin kohteissa. Luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta hakkuiden kohdistaminen vähälajisempiin talousmetsiin olisi parempi vaihtoehto.

Toisaalta usein on niin, että monimuotoisuuden kannalta suotuisimmat olosuhteet ovat samoilla alueilla kuin suotuisimmat olosuhteet talousmetsän kasvulle.

Tutkijat ja metsätalouden toimijat ovat virittelemässä yhteistyötä lajien ja elinympäristöjen turvaamiseksi. Uusin yritys on pian alkava Suomen lajitietokeskuksen ja Metsäkeskuksen yhteistyö, jossa metsänomistajille ilmoitetaan jatkossa 2 600:sta huomioonotettavasta kasvi- ja eliölajista aiemman 500 lajin sijaan hakkuita suunniteltaessa.

– Meillä on meneillään todella hyviä kehityskulkuja metsätalouden toimijoiden kanssa lajiturvahankkeessa. Metsätalouden toimijat ovat sitoutuneet ottamaan merkittävästi suuremman lajijoukon huomioon toiminnassaan kuin aikaisemmin, sanoo Helsingin yliopistoon kuuluvan Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen johtaja Aino Juslén .

Luomus on Suomen suurin luonnon monimuotoisuuteen keskittynyt tutkimusinfrastruktuuri.

Juslénin mukaan myös Etelä-Suomen metsien lisäsuojelusta pitää pystyä keskustelemaan. Hänen mielestään yksi helppo tapa olisi tarkastella valtion metsiä, joissa on vielä jäljellä korkeita monimuotoisuusarvoja.

– Tähän on voimakkaasti herätty sekä kansainvälisesti että kansallisesti. On tullut Dasguptan raportti, joka pohtii sitä, miten arvotamme monimuotoisuutta myös rahallisilla mittareilla. Nyt kun tämä on noussut keskusteluun, se tarjoaa alustan yhteiskehittämiselle, mutta myös niille poliittisille ratkaisuille, jotka eivät aina ole helppoja, mutta jotka ovat tarpeen, Juslén sanoo.