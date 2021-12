Viimeiset kirjeet Suomessa jaetaan puolilta öin – Ivalossa postinjakelussa tökkii niin moni asia, että tilanne voi olla jo Suomen heikoin

– Tuntuu, että olemme jonkinlaisessa paitsiossa, vaikka täältä missä asumme on kylän keskustaan vain kolme kilometriä, Ahonen jyrähtää.

Postin postipalvelujen asiakaspalvelujohtajan Tomi Huhtalan mukaan Ivalon tilanne on postinjakelun suhteen yksi Manner-Suomen haastavimpia, mutta viivästyksiä voi tulla muuallakin.

Pääkaupunkiseudulla on jakajista työvoimapulaa, minkä vuoksi postin jakelu voi joskus venähtää myös siellä. Muualla Suomessa postinjakelu ei Huhtalan mukaan yleensä veny myöhäiseen iltaan.

Jakajien mukaan syitä löytyy myös reiteissä, lajittelussa ja siinä, että tekijöitä on liian vähän.

Postinjakaja: "Työtä on paljon, käsipareja vähän"

Ivalossa postia jakava Maija Björkman kertoo, että palautetta tulee runsaasti. Hän toivoo, ettei jakelijoita syyllistettäisi jakelun takkuamisesta, sillä he tekevät parhaansa.

– Työtä on paljon ja käsipareja vähän. Koko ajan on kiire. Tavaraa ja paketteja on paljon ja tilannetta haittaa sekin, että etänä lajiteltu posti pitää lajitella uudelleen, Björkman kertoo.