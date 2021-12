Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittanut Osmo Tapio Räihälän teos selittää, miksi nykymusiikki koetaan vaikeana

Säveltäjä Osmo Tapio Räihälä vastaa maanantaina onnittelupuheluun Roomasta. Hän on siellä säveltäjäntöissään, viimeistelemässä kamariorkesteriteoksensa Pragma kantaesitystä italialaisessa nykymusiikkitapahtumassa. Konsertti on siirtynyt koronan takia moneen kertaan, mutta nyt sävellys vihdoin kuullaan ensi kertaa elävän yleisön edessä.

Räihälän seuraava etappi ovat Finlandia-juhlat. Hänen teoksensa Miksi nykymusiikki on niin vaikeaa on valittu kuuden ehdokkaan joukosta Tietokirjallisuuden Finlandia -palkinnon saajaksi. Voittajan valinneen Katri Makkosen perustelujen mukaan teos perustelee kauniisti, vastaansanomattomasti ja huumorillakin sen, mihin tarvitsemme kulttuuria ja taidetta.

Räihälä kertoo ymmärtävänsä ihmisten vaikeuden ymmärtää nykymusiikkia. Hänen mielestään moni on tämän päivän taidemusiikin kanssa ymmällään, koska ei tiedä, mitä siinä tapahtuu.

– Se on sellainen tunne, ettei tiedä missä kohtaa on. Kun kuuntelee iskelmää, tietää, että tuossa tulee nyt toistamiseen kertosäe ja pikkuhiljaa tämä kappale loppuu. Nykymusiikin kanssa koordinaatit puuttuvat, Räihälä selittää.

Nykymusiikkia ei pidäkään yrittää ymmärtää

Osmo Tapio Räihälä sanoo, että hänen kirjansa ydinsanoma on se, ettei kuulijan tarvitse ymmärtää musiikkia. Oikeastaan sitä ei edes voi ymmärtää.

Tärkeintä on ottaa vastaan ja kuulla. Tuntea niitä tunteita, joita musiikki herättää. Samalla tavalla voi katsoa ei-esittävää kuvataidetta tai vaikka nykytanssia.

Räihälän mukaan taidetta käsitellään usein julkisuudessa kovin akateemisesti. Hänestä on sinänsä ansiokasta, että Suomessa on akateemista kirjoittamista ja puhumista taiteesta. Valitettavasti sellainen puhe jää niin sanotulle tavalliselle taiteen vastaanottajalle vieraaksi.

Nykymusiikin tarjontaa on Suomessa yllättävän paljon. Sen sijaan sen medianäkyvyys on vähentynyt viime vuosina huomattavasti. Sen vuoksi siitä puhutaan aina vain vähemmän. Sekin on yksi syy aiheen outouteen.