Kiireettömään hoitoon kuukausien jono Kajaanissa – muualla maakunnassa ongelmia on ratkottu etähoidolla, mutta lääkäreistä siinä on riskejä

Kajaanissa potilas joutuu odottelemaan kiireetöntä hoitoaikaa jopa kolme kuukautta. Kaupungissa tavoitteena on hoitaa kiireettömät puhelut kolmessa päivässä. Nyt niihin menee viikko.

Vaikea tilanne on jatkunut tämän syksyn.

Taustalla on henkilöstöpula ja työntekijöiden haluttomuus ottaa käyttöön etävastaanoton työkaluja, kuten esimerkiksi omasote-palvelua, kertoo Kainuun soten vastaanotto- ja terveyspalvelujen vastuualuepäällikkö Arja Horto .

Horton mukaan tällä hetkellä Kajaanissa pääterveysasemalla lääkäreitä on kuusi ja yhtä monta paikkaa on täyttämättä. Myös sairaanhoitajien paikoista on täytettynä vain puolet.