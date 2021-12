Helsinkiin rakennetaan neljä uutta paloasemaa, mutta niihin ei ole työntekijöitä

Helsingin pelastuslaitoksella on silloin suuri ongelma.

– Se on vahva uhkakuva, että ei löydy. Vapaita palomiehiä ei ole markkinoilla, sanoo Helsingin pelastuskomentaja Jani Pitkänen .

Toimintavalmiusaika on "hihasta ravistettu"

Helsinki rakentaa lähivuosina kymmeniä miljoonia euroja maksavat pelastusasemat, koska Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) totesi toissa vuonna antamassa päätöksessään, että Helsingin pelastustoiminnassa on "huomattavia epäkohtia".

Toimintavalmiusaika tarkoittaa sitä, kuinka nopeasti pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön on oltava onnettomuuskohteessa.

Lähes koko Helsingin alueella toimintavalmiusaika on kuusi minuuttia.

Pelastuskomentaja Jani Pitkänen on johtanut viime vuoden keväästä asti Helsingin pelastuslaitosta.

Avi ja Helsinki taistelivat 20 miljoonan euron uhkasakosta

Hämeenlinnan hallintotuomioistuin pudotti uhkasakon viiteen miljoonaan euroon vuonna 2020. Samalla tuomioistuin katsoi, että avilla on oikeus vaatia Helsinkiä pysymään toimintavalmiusajoissa, koska sisäministeriö on ne asettanut.

Helsinki on nyt siis taipunut avin määräyksiin, ja kaupunkiin rakennetaan uusia pelastusasemia.

Pääkaupungin turvallisuustilanne on kuitenkin jo nyt hyvä, sanoo pelastuskomentaja Pitkänen.

– Pääsääntöisesti kohteisiin ehditään kuudessa minuutissa, mutta on meillä alueita, joissa se aika ylittyy.

– Onnettomuuteen hälytetty pelastusjoukkue on kokonaisuudessaan [kohteissa] paikalla alle kymmenessä minuutissa. Eli Helsingissä on varsin hyvä tilanne, sanoo Pitkänen.

Helsingin pelastuslaitoksen on oltava lähes koko Helsingin alueella onnettomuuskohteissa kuuden minuutin kuluttua hälytyksestä.

"Turvallisuus koostuu monesta asiasta, ei vain siitä kuudesta minuuteista"

Tästä grafiikasta voi katsoa, kuinka suuri vaikutus asuntopalotutkimuksen mukaan esimerkiksi minuutin muutoksella palokunnan saapumisajassa on mahdollisiin henkilövahinkoihin.

– Meillä on vielä riittämätön tietopohja lähteä tarkistamaan toimintavalmiusajan vaatimuksia suuntaan tai toiseen. Tarvitsemme lisää tutkimuksia, Kohvakka sanoi Ylelle marraskuussa.

– Onnettomuuksien ennalta ehkäisy on tärkeää. Samoin se, mitä onnettomuustilanteissa voidaan tehdä, kun odotetaan pelastuslaitosta. Sitten on tietysti myös reaktiivinen valmius. Tämä on iso kokonaisuus, Pitkänen toteaa.