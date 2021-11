USA:n viranomaiset: Amazonin varastolla järjestettävä uusi äänestys ammattiliittoon järjestäytymisestä

Yhdysvaltain työviranomaiset ovat määränneet, että Amazonin Alabaman varastokeskuksella on järjestettävä uusi äänestys siitä, voivatko keskuksen työntekijät järjestäytyä ammattiliittoon. Viranomaisten mukaan verkkokauppajätti on rikkonut sääntöjä äänestyksen yhteydessä.

Jos enemmistö olisi tukenut järjestäytymistä, työntekijät olisivat liittyneet vähittäis- ja tukkukauppojen työntekijöiden liittoon (RWDSU), joka olisi alkanut neuvotella Amazonin kanssa työehdoista. RWDSU:n edustajan Stuart Appelbaumin mukana tuore päätös vahvistaa sen, mitä liitto on sanonut koko tämän ajan.

– Amazonin pelottelu ja häirintä esti sen, että työntekijöillä olisi ollut reilu mahdollisuus päättää, haluavatko he ammattiliiton työpaikalleen, Appelbaum kertoi.

Liitto on aiemmin väittänyt muun muassa, että Amazon on pommittanut työntekijöitä ammattiliiton vastaisilla viesteillä.

Amazon: Emme usko liittojen olevan paras vastaus

Amazon alleviivasi tiedotteessaan, että Alabaman varastokeskuksen työntekijät olivat jo torjuneet ajatukset ammattiliittoon järjestäytymisestä. Yhtiön edustajan Kelly Nantelin mukaan on valitettavaa, että NLRB on nyt päättänyt, ettei huhtikuussa annetuilla äänillä ole väliä.

Ammattiliitot ja poliittiset johtajat ovat väittäneet Amazonin työntekijöiden kohtaavan jatkuvaa painostusta ja tarkkailua. Lisäksi Amazonia on syytetty mitättömästä työsuhdeturvasta.

Myös Starbucksin työntekijät haaveilevat ammattiliitosta

Viime aikoina Yhdysvalloissa on ollut ammattiliittoon halajavien työntekijöidensä kanssa napit vastakkain myös kahvilaketju Starbucks. Ammattiliittoon järjestäytymisestä on ollut haaveita kolmessa maan koillisosassa sijaitsevassa kahvilassa. Ketju on käyttänyt huomattavia resursseja vakuuttaakseen työntekijät äänestämään liittoaikeita vastaan. Työntekijöiden tulee antaa äänensä viimeistään joulukuun 8. päivänä.