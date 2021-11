THL:n Mika Salminen: Omikronmuunnoksen leviäminen Suomeen on vääjäämätöntä, paniikkiin ei silti ole syytä

Suomesta on toistaiseksi löytynyt kaksi koronavirustapausta, joissa epäillään olevan kyse omikronvirusmuunnoksesta. Varmistus saadaan muutaman päivän kuluessa, kun näytteet on tutkittu laboratoriossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen pitää vääjäämättömänä, että omikronmuunnos leviää myös Suomeen yksittäistapauksia laajemmin. Salminen vieraili tiistaina Ylen aamussa ja radion Ykkösaamussa.

– Maailma on yhdistetty erilaisin lento-, laiva- ja maayhteyksin. Erittäin vaikea on estää virusmuunnosten leviäminen. On aina tiedetty, että näitä tulee syntymään ja ne tulevat vähitellen leviämään. Voimme ehkä hieman hidastaa prosessia ja sillä voittaa jonkin verran aikaa, Salminen sanoo.

THL:n mukaan molemmissa tapauksissa tartunnan saaneella on kontakti ulkomaille. Sairastuneet on määrätty eristykseen ja heidän kontaktinsa on kartoitettu.

– Vielä ei puhuta leviämisestä vaan yksittäisistä tapauksista. On mahdollista, että tapauksia on enemmänkin, sillä emme tiedä, koska muunnos on syntynyt ja miten kauan se on maailmalla liikkunut, Salminen sanoo.

Hätäjarrua painetaan liian herkästi

Salminen haluaa kuitenkin rauhoitella kansalaisia uudesta koronaviruksen omikronmuunnoksesta. Uuden muunnoksen tarttuvuudesta ja vakavuudesta ei ole vielä varmaa tietoa, mutta useat maat ovat jo asettaneet matkustusrajoituksia.

Salmisen mukaan erilaisten muunnosten ilmaantuminen oli odotettua, eikä paniikkiin ole syytä.

– Koko maailmassa on painettu voimakkaasti hätäjarrua aika vähäisen tiedon perusteella. Jos syntyy sellaisia muunnoksia, jotka laajemmin väistäisivät rokotteita, niin sitten rokotteita muutetaan. Ihan niin kuin tehdään influenssarokotteiden kohdalla, Salminen sanoo.

Hätäjarrun painamisessa on myös riskinsä. Salminen varoittelee, että maat rupeavat piilottelemaan tietoa uusista muunnoksista, jos se johtaa niiden eristämiseen.

– Se ei ole kenenkään intresseissä. Pitäisi keksiä jokin parempi keino, että ei refleksinomaisesti eristetä alueita pitkän päälle, Salminen sanoo.