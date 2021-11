Pirkanmaan koronanyrkki tahtoo tiukan 20 henkilön kokoontumisrajoituksen tai koronapassin, testejä käytetään hyväksi – Yle seurasi suorana

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä suosittelee Pirkanmaalle etätyötä kaikkiin niihin tehtäviin, joissa etätyötä on mahdollista tehdä. Voimassa on lisäksi laaja maskisuositus.

Lisäksi Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä esittää aluehallintovirastolle, että kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet yli 16-vuotiaille rajoitettaisiin Pirkanmaalla korkeintaan 20 henkilöön. Isompia tilaisuuksia voisi järjestää, jos koronapassi on käytössä. Myös kunnat voivat itse päättää alueellaan järjestettävien tilaisuuksien rajoituksista.

– Jo nykyinen rajoitus koskee Ilves–Tappara-peliä, koska sinne tulee yli sata henkeä. Rokotuspassia näyttämällä on mahdollista osallistua peliin, Sand sanoo.

Uusi variantti tuo epävarmuutta

Suomesta on löytynyt kaksi koronavirustapausta, joissa epäillään olevan kyse omikronvirusmuunnoksesta. Varmistus saadaan muutaman päivän kuluessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan molemmissa tapauksissa tartunnan saaneella on kontakti ulkomaille. Sairastuneet on määrätty eristykseen ja heidän kontaktinsa on kartoitettu.