Kari Enqvistin kolumni: Ei huvita enää kuunnella kitinää kuinka vaikeaa on säätää koronapassista

Mutta voi kysyä, onko siitä kiittäminen sääntöjä, vai onko Suomi jälleen selvinnyt vain tuurilla? Maamme on Euroopan unionin kaukaisin kolkka, jossa väestöntiheys on matalin koko EUssa. Brysselistä on Utsjoelle matkaa 3080 kilometriä. Tällä on tietysti suuri merkitys.