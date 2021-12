Synnyttäjät ovat nyt asiakkaita, eivätkä potilaita, ja siksi Pia Wilsonin toiveet pyritään toteuttamaan – hän tahtoo ammeen, doulan, jakkaran ja sähköimpulsseja

Pia Wilsonin , 34, vauvalla on hikka. Vatsa pomppii vietävästi.

Nikottelu on vauvan keuhkoja valmistava, hyvä juttu. Tämän viimeisillään raskaana oleva Wilson on selvittänyt netistä.

Tulevat äidit eivät enää ole potilaita, vaan asiakkaita, joilla on paljon tietämystä ja toiveita odotukseen ja synnytykseen liittyen.

Aiemmin hyvää hoitoa mitattiin äitien ja vastasyntyneiden kuolleisuuden ja sairastavuuden kautta. Nyt sairaaloissa on herätty synnyttäjien toiveisiin ja synnytysosastoilla satsataan siihen, että synnytyksestä tulisi parempi kokemus.

Siitä lähtien aiemmin hierarkkisesta ja vanhakantaisesta sairaalaympäristöstä on muovattu paikkaa, jossa hoitohenkilökunta käy keskustelua odottavien äitien ja heidän perheidensä kanssa.

Joskus kuulee puhuttavan synnyttäjien elämysmatkailusta, mutta ei syntymä ole elämys, se on elämää.

Synnytyksen murros näkyy myös sosiaalisessa mediassa. Somesta löytyy loputtomasti tietoa, muun muassa synnytyskertomuksia eri muodoissa. Pia Wilson tietää, mitä kaikkea tuleva voi pitää sisällään. Hän on lukenut blogeja ja seuraa Instagramissa kätilöitä ja doulia.

Wilson on synnyttänyt kaksi kertaa aikaisemmin. Ensimmäistä, nyt teini-ikäistä lastaan, hän synnytti 30 tuntia ja toistakin toistakymmentä.

Pelko pitkästä synnytyksestä on yksi syy sille, miksi tällä kertaa mukaan sairaalaan on tulossa aviomies Quadiyr Wilsonin, 35, lisäksi doula eli synnytystukihenkilö. Ulkomailla kouluttautuneita ammattidoulia on ollut Suomessa vuodesta 2010.