EMA:n pääjohtaja: Vähiten rokotetuissa EU-maissa on kuollut viime viikkoina yli 15-kertaisesti ihmisiä rokotusten mallimaa Irlantiin verrattuna

– Uusi muunnos on nyt kaikkien huulilla. Mutta meillä ei ole siitä vielä tarpeeksi tietoa.

Jo nykytilanteessa on tekemistä. Euroopan maat ovat uusien sulkutilojen edessä, kun terveydenhoito kuormittuu ja kuolleisuus nousee.

Suuret erot kuolleisuudessa

EU:n kärkimaa Irlannissa 93 prosenttia aikuisväestöstä on täysin rokotettu. Maassa on kuollut koronaan kahden viime viikon aikana 15 ihmistä miljoonaa kohden.

– Mutta kahdessa muussa Euroopan maassa, joissa rokotekattavuus on alle 50 prosenttia, kuolleisuus on ollut yli 250 ihmistä miljoonaa kohden, Cooke vertaa.

Vähiten rokotetuissa maissa kuolleisuus on siis ollut viime viikkoina Irlantiin verrattuna yli 15-kertainen (siirryt toiseen palveluun) .

Cooke ei maininnut maita nimeltä mutta tarkoitti Romaniaa ja Bulgariaa . Bulgariassa 30 prosenttia ja Romaniassa 45 prosenttia aikuisväestöstä on täysin rokotettu.

Suomen kuolleisuus kahden viime viikon ajalta on seitsemän ihmistä miljoonaa kohden.

Totuus omikronista paljastuu lähiviikkoina

Moderna-rokoteyhtiön toimitusjohtaja Stéphane Bancel kertoi tiistaina Financial Times -lehden jutussa uskovansa, että heidän rokotteensa ei tehoa omikroniin yhtä hyvin kuin koronaviruksen muihin muotoihin.

– Viestini on, että rokotteet tarjoavat suojaa ja kolmas tehosterokote ylläpitää tätä suojaa, Cooke sanoo.

Kuva: EPA-EFE/All Over Press

"Käytössä on paljon enemmän työkaluja kuin viime talvena"

– Meillä on käytössämme paljon enemmän työkaluja kuin viime talvena.

EU on hyväksynyt neljä eri rokotetta, ja alkuvuoden pula annoksista on menneen talven lumia. EMA on saamassa yhdysvaltalaisen Novavax-rokotteen myyntiluvan käsittelyn valmiiksi muutaman viikon sisällä.