Pohjalaismaakunnista löytyy yli 80 tuulivoimatuotantoon sopivaa aluetta – moni vaatii Natura-selvityksen ennen toteutumista

Tämä selviää juuri valmistumassa olevasta Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan yhteisestä tuulivoimaselvityksestä. Toteuttajina ovat maakuntien liitot. Sen on laatinut FCG Finnish Consulting Group.

Eniten alueita sijaitsee Pohjanmaalla eli 36, niiden pinta-ala on 2 500 neliökilometriä. Toiseksi eniten tuulivoimatuotantoon sopivia alueita löytyy Etelä-Pohjanmaalta eli 30 kappaletta.

Keski-Pohjanmaalla alueita on selvityksen mukaan 25. Niiden yhteispinta-ala on 950 neliökilometriä, mikä enemmän kuin Etelä-Pohjanmaalla, missä alueita on 780 neliökilometrin verran.