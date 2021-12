Kiinan kryptovaluuttojen louhintakielto nosti Yhdysvallat ja Kazakstanin bisneksen kärkeen

The Financial Timesin keräämien tietojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan 14 maailman suurinta kryptolouhintaa harjoittavaa yhtiötä ovat siirtäneet tehotietokoneitaan Kiinasta varsinkin seuraaviin maihin:

Kiinan louhintakiellon jälkeen kahdeksan kymmenestä suurimmasta Yhdysvalloissa ja Kanadassa toimivasta alan yhtiöstä ovat The Financial Timesin mukaan kasvattaneet koneidensa määrää.

Texas kiinnostaa kiinalaisia

The Financial Times kertoo esimerkiksi kiinalaisen konevalmistajan Bitmainin myyneen Las Vegasissa toimivalle Marathon Digital Holdingsille 30 000 konetta elokuussa.

Yhteensä Kiinasta on siirretty The Financial Timesin mukaan kieltoa seuranneina kuukausina yli kaksi miljoonaa kryptolouhintakonetta.