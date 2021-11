Kaikki pääkaupunkiseudun hiv-tartuntaryppäässä sairastuneet tavoitettu – huumeidenkäyttäjillä voi silti olla tartuntoja, joista kukaan ei tiedä

Diagnooseja on Sutisen mukaan tehty useammassa pääkaupunkiseudun kunnassa sekä vankiloissa, ja tapausten yksityiskohtia ja viruksen perimää on selvitelty yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

– Kaksi aiemmin tänä vuonna tartunnan saanutta on jo aloittanut lääkityksen, ja nyt pyritään saamaan heidän viruksensa sellaiseen tilaan, että tauti ei heillä etene vaaralliseksi eivätkä he ole enää tartuttavia muualle.

Kaikkiin nyt sairastuneisiin on saatu yhteys

Sutisen mukaan myös kolme syksyllä positiivisen testituloksen antanutta henkilöä on tavoitettu ja heihin on olemassa yhteys. Kahden kohdalla odotetaan vielä resistenssitutkimusten tuloksia, joiden jälkeen on tarkoitus aloittaa hoito. Kolmannen sairastuneen elämäntilanne pyritään järjestämään sellaiseksi, että hoidon aloittaminen on mahdollista.