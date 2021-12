Kansainvälinen korutaidenäyttely käsittelee muoviroskia meressä ja ihmisenä olemista – korutaiteilija Jenni Sokuran teoksissa näkyy korujen perinne

Lappeenrantalaisella korutaiteilija Jenni Sokuralla on tapana kerrostaa erilaisia materiaaleja teoksissaan. Uusimmissa korutaideteoksissaan hän yhdisteli muun muassa puuta, kirjasinmetallia ja emalia.

– Jokainen materiaali tarvitsee oman työpäivän tai pari, esimerkiksi metallin valu ottaa oman aikansa. Työskentely on tavaroiden siirtelyä omalla työhuoneella, kunnes ne löytävät parit, jotka sopivat keskenään yhteen.

Jenni Sokuran Bundle-nimisen teoksen yksi päämateriaaleista on emaloitu kupari.

Teoksia ei voi kantaa perinteiseen tapaan esimerkiksi kaulakoruna tai sormuksena, sillä ne ovat siihen liian isoja ja painavia. Sen sijaan teoksissa on kantamista varten nahkaiset lenkit.

– Perinne on välillä sellainen asia, joka laahaa mukana ja on painava, mutta sen kanssa pitää vain oppia elämään, Sokura toteaa.

Tekijöitä riittää

Korutaideyhdistyksen puheenjohtajan Tarja Tuupasen mukaan kansainvälinen korutaidenäyttely kertoo osaltaan siitä, että korutaide on Kaakkois-Suomessa voimissaan.

– Korutaide on taiteen muoto, jossa väline on koru niin kuin kuvanveistossa veistos tai valokuvauksessa valokuva. Korutaideteos voi olla ylläpidettävä, installaatio tai video. Se eroaa perinteisestä korusta siinä, että se on aina olemassa itsenäisenä taideteoksena, Tuupanen kertoo.