Suomalainen Antti neljättä päivää jumissa eteläisessä Afrikassa, kun omikron keskeytti lennot: "Koko tilanne on täysin avoin"

Suomalainen yrittäjä Antti Blåfield on jumissa Johannesburgissa Etelä-Afrikassa. Hänen oli jo määrä lentää takaisin Suomeen lauantaina, mutta koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttamat matkustusrajoitukset ovat pistäneet matkasuunnitelmat aivan sekaisin.

– Jos hyvin käy, päästään tänään lennolle. Jos huonosti, niin ei lennetä yhtään mihinkään. Koko tilanne on täysin avoin, Blåfield kertoo Ylelle puhelimitse Johannesburgin lentoasemalta tänään tiistaina.

– Olin juuri jutellut Namibiassa taksikuskin kanssa, joka oli hyvin toiveikas. Hän sanoi, että on ollut vaikeaa covid-aikaa, mutta nyt näyttää paremmalta. Ei mennyt kuin muutama tunti, niin jalat vietiin taas alta, Blåfield sanoo.

Ei suoria yhteyksiä Suomeen

– Sekin on epäselvää, päästäänkö Suomen kansalaisina Saksaan ja joudutaanko siellä karanteeniin, hän sanoo.

Vaikea tilanne eteläiselle Afrikalle

Etelä-Afrikka on viime päivinä arvostellut kovin sanoin muun maailman asettamia matkustusrajoituksia sille ja muille eteläisen Afrikan maille. Myös Maailman terveysjärjestö WHO on kyseenalaistanut rajoitusten hyödyn.