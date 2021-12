Weekend-festivaali Hämeenlinnaan – muuttuu samalla kolmipäiväiseksi

Tapahtumista käydään kovaa kilpailua

– Me olemme aika hyvin pärjänneet siinä, että me esittelemme veloituksetta kaupunkia ja sen mahdollisuuksia. Se on otettu ihan älyttömän hyvin vastaan. Me kutsumme käymään, käymme paikkoja läpi ja olemme henkilökohtaisesti mukana. Me otamme valmiiksi yhteyttä sopiviin paikkoihin, joissa niiden omat asiantuntijat esittelevät kohteensa. Me hoidamme myös tarvittavia lupa-asioita ja muita eteen tulevia haasteita, luettelee Tiitola.