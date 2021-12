Koiran kuvia ja tietoa vaalitilaisuuksista – poliitikkojen somebrändäystä ei oikeastaan ole olemassakaan, sanoo tuore tutkimus

Asialinjalla

Episodi Instagramissa julkaistusta kuvasta, jossa Strand on yhdessä Kiinan presidentin kanssa, on pistänyt miettimään myös, että kaikesta nettitoiminnasta jää jälki.

Henkilökohtaisempaa otetta

– Jos ajatellaan sitä näkökulmaa, että poliitikko vetoaa kansaan ja hän on ikään kuin yksi meistä. Miksi me äänestetään jotakin. Siihen kaipaisi henkilökohtaisempaa otetta.

Keskustelu vähäistä

– Esimerkiksi Facebook-päivitysten kommenttien lukumäärä on päivitykseen nähden moninkertainen, ja siellä yleisö päättää mitkä asiat siellä nousee esille. Jos poliitikko ei itse ole läsnä ja kommentoimassa, niin kyllähän se on se mielipide mikä siellä rupeaa muodostumaan, ilman että sitä lähdetään korjaamaan.

– Minulla on tälläkin hetkellä saapuneet kansiossa yli 80 000 sähköpostiviestiä , että kyllä ihmiset ottavat yhteyttä ja käyn keskustelua, mutta se on enemmänkin yksittäisten ihmisten kanssa. Toki jos joku kommentoi tekstejäni niin lähden keskustelemaan julkisestikin.

Somevaalit?

Koska sitten voidaan puhua somevaaleista? Kannastoa hymyilyttää, sillä somevaaleista on puhuttu jo vuosia. Hän on sitä mieltä, että somevaaleja ei erikseen kannata odottaa.

FM Elina Kannaston viestintätieteen alaan kuuluva väitöskirja I am horrified by all kinds of persona worship! Constructing Personal Brands of Politicians on Facebook tarkastetaan Vaasan yliopistossa 3.12.2021.