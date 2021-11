Kokosimme kysymyksiä ja vastauksia omikronmuunnoksesta – mitä oireita muunnos aiheuttaa, mistä uusia variantteja sikiää?

Carita Savolainen-Kopra: Tällaista työtä on tehty virusten evoluution ymmärtämiseksi, mutta luonnon ennustaminen on vaikeaa.

Toimitus: WHO nimeää uudet havaitut virusmuunnokset (siirryt toiseen palveluun) kreikkalaisten aakkosten mukaan. Lisäksi ne luokitellaan huolta aiheuttaviin variantteihin, Variants of Concern (VOC), tehostetun seurannan alaisiin variantteihin, Variants of Interest (VOI), sekä seurattaviin variantteihin, Variants Under Monitoring (VUM). Huolta aiheuttavia ovat tähän mennessä olleet alfa, beeta, gamma ja delta sekä uusin omikron. Lisäksi tehostetusti seurattavia variantteja ovat olleet lambda ja myy.