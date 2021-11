James Bond on tahkonnut Daniel Craigin johdolla ennätysmäärän rahaa Suomessa

Yhdysvaltalaisen Cary Joji Fukunagan ohjaama 007 No Time to Die on tahkonnut elokuvateattereille enemmän rahaa kuin mikään muu ulkomainen elokuva Suomessa. Lipputuloja on kertynyt tähän mennessä noin yhdeksän miljoonaa euroa. Viimeisen Daniel Craigin tähdittämän Bond-elokuvan on nähnyt lähes 600 000 katsojaa.