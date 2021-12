Ammattiliittojohtajat: Sote epäonnistuu, jos työntekijöitä ei oteta mukaan suunnitteluun

Hakari kertoo, että ministeriössä pidetään erittäin tärkeänä, että henkilöstö on mukana hyvinvointialueiden valmistelussa. Ministeriö on korostanut tätä myös keskusteluissa alueiden kanssa.

Osalla alueista valmistelu on käynnistynyt hitaammin, ja tämän takia myös henkilöstön osallistaminen on ollut vähäisempää, sanoo osastopäällikkö Kari Hakari.

Tammikuun vaalit Suomen tärkeimmät

Sosiaalipuoli ja tukitoiminnat ovat unohtuneet

Soteuudistuksen yhteydessä on puhuttu paljon siitä, miten uudistuksen jälkeen pääsee lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle. Superin Silja Paavola ilmaisee asian niin, että sosiaalipuoli on jäänyt keskustelussa jalkoihin, koska sotella on alun perinkin lähdetty pelastamaan terveyspalvelut. Häntä harmittaa, että sanan sote ensimmäinen tavu on lähes unohdettu.