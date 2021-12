Pakettikuljetuksissa käynnissä vuoden kiivain aika – sähköautot tekevät nopeasti tuloaan nyt myös jakeluliikenteeseen

Sähköllä toimivat kuorma-autot ovat Suomessa vielä harvinaisuus, joita on käytössä vasta muutamilla yrityksillä, niilläkin vasta yksittäisiä ajoneuvoja.

– Kuljettajilta olemme saaneet tästä hyvinkin positiivista palautetta, tätä on pehmeä ajaa ja toimii erittäin hyvin jakeluliikenteessä. Tähän saadaan lastattua rullakoita ja raskaampaa koteihin ja yrityksiin menevää tavaraa, toteaa Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn noin 17-tonnisesta uutuusajoneuvosta.

Vauhdikkaammin on edennyt pakettiautojen sähköistyminen varsinkin kaupunkien tavaraliikenteessä.

Pakettikuljetusten kiivain aika käynnissä

Postilla sähköautoja on nyt noin 100 kappaletta, ja määrä tuplaantunee ensi vuonna.

– Tiheästi asutuilla alueilla on tosi tärkeää pystyä hoitamaan jakelu mahdollisimman päästöttömästi. Sähköajoneuvot ovat paitsi hiljaisia, myös täysin lähipäästöttömiä. Ne myös toimivat hyvin nykivään kaupunkiajoon, jossa tehdään paljon pysähdyksiä, Jägerhorn sanoo.

Postilla on kokemuksia sähköautojen käytöstä Rovaniemen korkeudelle saakka. Ajoneuvoista on pidetty, mutta kovilla pakkasilla reittejä pitää suunnitella lyhentyneen toimintasäteen ja lataustarpeiden ehdoilla.

Kaiken kaikkiaan pakettien kuljetuksissa on joulukuussa erityisen vilkasta. Posti on avannut runsaasti tilapäisiä pakettipisteitä.

Viime vuosina pakettien määrissä on rikottu ennätyksiä, kun verkkokaupan kasvu on kiihtynyt ja marraskuun lopun alekampanjat ovat houkutelleet monia ostoksille. Lähiaikoina ehtii laittaa matkaan jouluksi ehtiviä lähetyksiä niin Postin (siirryt toiseen palveluun) kuin Matkahuollon (siirryt toiseen palveluun) kautta.

Monet yritykset haluavat kokeilla sähkökalustoa

– Kiinnostus päästöttömään lähijakeluun on todella suurta. Ympäristövastuullisuuden rinnalla tulee kulupuoli. Sähköinen jakeluauto on energiakuluiltaan merkittävästi edullisempi polttomoottoriin verrattuna, kun hankintahinta taas on korkeampi, kommentoi Mercedes-Benzin lehdistöpäällikkö Pekka Koski.