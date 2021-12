Saksan uusi hallitussopimus mainitsee Xinjiangin ihmisoikeusloukkaukset, mutta politiikka Kiinaa ja Venäjää kohtaan ei ehkä olennaisesti kovene

Uutta sävyä on myös ulkopolitiikan kirjauksissa.

– Koalitiosopimuksessa puhutaan aiempaa enemmän periaatteista, ja kieli Kiinaa kohtaan on kovempaa, sanoo Saksan ja EU:n ulkopolitiikkaan perehtynyt Ulkopoliittisen instituutin tutkija Niklas Helwig.

Kiinaa koskevia kohtia on kuvattu yllättävänkin koviksi. Sopimus (siirryt toiseen palveluun) mainitsee ihmisoikeusloukkaukset Xinjiangissa, puhuu Hongkongin autonomian puolesta ja lupaa tukea Taiwanin osallistumiselle kansainvälisiin järjestöihin.

Myös Saksan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan perehtynyt tutkija Ulrike Franke ECFR-ajatushautomosta arvioi, että etenkin suhteessa autoritaarisiin maihin Saksan hallitussopimuksen kieli on aiempaa vahvempaa.

Toiveet Kiinan muutoksesta eivät ole toteutuneet

– Viime vuosina myös Saksassa usko Kiinan muutokseen on mennyt. Tämä on tapahtunut myös muissa kuin niissä puolueissa, jotka nyt muodostavat hallituksen, Franke sanoo.

Ulkoministeriksi nousee Kiina-kriitikko

Saksan hallitus pääsee aloittamaan työnsä, kun puolueiden jäsenistö on hyväksynyt hallitusohjelman, todennäköisesti ensi viikolla.

Ulkoministeriksi on nousemassa vihreiden Annalena Baerbock , joka nimenomaan on vaatinut kriittistä, arvopohjaista politiikkaa niin Kiinaa kuin Venäjääkin kohtaan. (siirryt toiseen palveluun)

Vihreiden riveistä Merkelin Kiina-politiikkaa on moitittu liiaksi bisnesvetoiseksi.

Tutkija Helwig muistuttaa, että vaikka Saksa on pitkästä aikaa saamassa vihreän ulkoministerin, liittokanslerin rooli Saksan ulkopolitiikassa on viime vuosina vahvistunut.

Sekin on hänen mukaansa hyvä muistaa, että tuleva liittokansleri Olaf Scholz on sosiaalidemokraatti, ja hänelle on luontaista huolehtia myös teollisuuden ja etenkin työntekijöiden edusta.