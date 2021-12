USA:ssa asiantuntijapaneeli suosittelee Merckin koronaviruspillerin käyttöä korkean riskin potilaille – Euroopassa lääke on jo hätäkäytössä

Yhdysvalloissa hallinnon nimittämä terveysasiantuntijapaneeli on antanut tukensa Merck-lääkeyhtiön koronaviruslääkkeen käytölle aikuisilla korkean riskin potilailla.

Molnupiravir-lääkeenä tunnetun Merckin pillerin on osoitettu vähentävän sairaalahoitoa ja kuolemantapauksia ihmisillä, joilla on suuri riski saada vakava koronatartunta, kun lääke otetaan viiden päivän kuluessa oireiden alkamisesta.

Kaiser Permanente Washington -terveystutkimusinstituutin Sascha Dublin kommentoi, että on tärkeää varmistaa, että hoitoa säännellään tiukasti ja että se koskee vain potilaita, joille hoito sopii parhaiten. Dublin äänesti suosituksen puolesta ja piti lääkkeen hyötyjä vakuuttavina.

Lääkettä mahdollisesti pian apteekeissa

Ne osoittivat, että lääke vähensi sairaalahoidon ja kuoleman riskiä 30 prosentilla, mikä on merkittävä tulos, joskin vaatimattomampi kuin aiemmin kerrottu 50 prosenttia. Aiempi luku perustui pienempään potilasmäärään.

New York Times -lehti kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun) , että virasto voisi hyväksyä lääkkeen hätäkäytön päivissä, minkä jälkeen lääke olisi saatavilla viikkojen sisällä. Lääkettä voisi saada reseptillä apteekeista.

Myös Pfizerilla samankaltainen lääke kohta arvioitavana

Lääkeviraston mukaan koronalääkettä voidaan käyttää aikuisilla sellaisissa koronatapauksissa, joissa potilas ei tarvitse lisähappea ja joissa on kohonnut riski sairastua vakavaan koronatautiin, viraston lausunnossa sanottiin.

Vaikutusta omikronin aiheuttamiin tartuntoihin tutkittava

New York Times kirjoittaa, että Merckin lääkettä testattiin lähinnä ihmisillä, joiden tartunnat olivat delta-, myy- ja gammavariantteja.

Tutkijat aikovat testata, kuinka hyvin lääke vaikuttaa uuteen omikronmuunnokseen, jonka Maailman terveysjärjestö WHO määritteli maanantaina huolestuttavaksi muunnokseksi. New York Timesin mukaan on mahdollista, että lääke voisi tehota myös omikronia vastaan.