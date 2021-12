Norrhydro juhli joulupukin kanssa pörssiin listautumista – hydraulisylinterivalmistajan listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti

Norrhydro on ainoa lappilaisyhtiö pörssissä. Sillä on nyt reilut 160 työntekijää. Tänä vuonna heistä on palkattu 40, ja lisää palkataan, kun uusi tehdas valmistuu Rovaniemelle.

Rovaniemeläinen Norrhydro on tänään listautunut Helsingin pörssiin – pörssin ainoa lappilaisyhtiö