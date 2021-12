Jukka Viikilä voitti Finlandia-palkinnon jo toisen kerran – voittoisa romaani syntyi sydänleikkauksesta toipuessa

Jukka Viikilä (s. 1973) pääsi harvojen ja valittujen joukkoon, sillä hän voitti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon jo toistamiseen: tällä kertaa teoksellaan Taivaallinen vastaanotto (Otava). Ainoastaan Olli Jalonen (voitot vuosina 2018 ja 1990) ja edesmennyt Bo Carpelan (voitot vuosina 2005 ja 1993) ovat yltäneet samaan.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-voittajan valitsi tänä vuonna elokuvaohjaaja Zaida Bergroth, ja hän perusteli valintaansa näin:

"Tämä teos on kielellisen tarkkuutensa ja havaintojensa omaperäisyyden ja osuvuuden ansiosta ainutlaatuinen. Sen fragmentaarinen, kokeellinen rakenne on yllättävän luonnollinen, ja lukemisen jälkeen olo on kevyt, mutta ravittu. Taivaallinen vastaanotto nyrjäyttää, sumentaa, tarkentaa ja jättää lukijan kiitolliseksi."

Viikilän edellisestä voitosta romaanilla Akvarelleja Engelin kaupungista on vain viisi vuotta, joten voittorumba on tuoreessa muistissa.

Silti tämä voitto tuntuu merkityksellisemmältä ja henkilökohtaisemmalta.

– En olisi uskonut, että rakenteellisesti näin kokeellinen romaani voittaisi. Lisäksi kirjoitusprosessi oli tärkeä osa toipumistani sydänleikkauksen jälkeen, Jukka Viikilä kertoo puhelimitse ennen Finlandia-palkintojuhlaa.

Edes kirjailija ei tiedä hahmojen määrää

Taivaallinen vastaanotto on pirstaleinen runsaudensarvi. Juonellista tarinaa siitä on vaikea hahmottaa, mutta se kertoo enimmäkseen kirjailija Jan Holmista ja hänen romaaninsa Taivaallinen vastaanotto synnystä ja vastaanotosta lukijoiden keskuudessa. Myös fiktiivinen kirjailija Jan Holm käy läpi sydänleikkauksen aivan kuten Jukka Viikiläkin.

Romaani on kuitenkin kaukana autofiktiosta, päinvastoin se leikittelee suositulla lajityypillä.

– Tässä on paljon piirteitä minusta, mutta oikeastaan halusin viedä sen mahdollisimman kauas autofiktiosta. Itse asiassa en ole koskaan edes oikein ajatellut koko lajityyppiä, sillä kaikki kirjoittaminen on kuitenkin hyvin henkilökohtaista. Kaikissa kirjan hahmoissa on minua.

Kirjassa toden totta riittää henkilöitä. Edes kirjailija itse ei tiedä montako niitä on. Ehkä satoja.

Osa hahmoista esiintyy vain kerran. Vain muutamaan henkilöön syntyy syvempi suhde, ja heidän elämäntilanteensa avautuu lukijalle pikkuhiljaa.

Eniten Taivaallinen vastaanotto kertoo ehkä kuitenkin kirjallisuudesta ja sen vastaanottamisesta. Viikilä itse sanoo, että on halunnut laittaa kirjaan kaiken.

– Kirjoitin hyvin vapautuneesti. Siitä huolimatta hioin lauseita hyvin pitkään.

Taivaallinen vastaanotto venyttää romaanikerronnan rajoja. Kannen kuvat ovat Anna Tuorin. Kuva: Otava

Voittoromaania voi pitää osuvana ja hauskana, mutta samaan aikaan se on filosofisesti pohdiskeleva. Jokainen lukija voi itse päättää miten tekstin ymmärtää, aivan kuten kirjankin hahmot tekevät.

Viikilän mukaan teos kertoo näkymättömästä ja mielikuvituksesta.

– Tämä on kuvitelmaa kuvitelmasta. Tarina pohjaa mielikuville ja kuulopuheille.

Ihmiset kertovat sydänvaivoistaan

Jukka Viikilä aloitti Taivaallisen vastaanoton kirjoittamisen, kun pääsi sairaalasta sydänoperaation jälkeen. Hän aloitti mahtipontisesti 1. päivä tammikuuta vuonna 2019 ja lupasi itselleen kirjoittaa joka päivä.

– Niin myös tein. Se oli hyvin tärkeää toipumisen kannalta, kun oli selkeä rutiini. En pitänyt ainuttakaan vapaapäivää ennen kuin kirja valmistui viime keväänä.

Romaanissa käydään läpi seikkaperäisesti läpi valmistautuminen sydänleikkaukseen. Päähenkilö Jan Holmin veli on kardiologi, ja niin on myös Jukka Viikilän. Taivaallisen vastaanoton ilmestymisen jälkeen Viikilä on saanut myös sydänspesialistin viitan harteilleen.

– Aika paljon tulee kysymyksiä sydänleikkauksista. Ihmiset myös kertovat minulle sydänvaivoistaan.

Ensimmäisiä lauseita hiottiin baarissa

Taivaallinen vastaanotto alkaa osuvalla ja mahtipontisella kappaleella: Olen aina tiennyt olevani siunattu. Luettuasi tämän kirjan sinäkin olet siunattu, eikä sairaus, kurjuus tai kuolema enää kosketa sinua.

Nämä lauseet Viikilä kuitenkin kirjoitti paljon ennen kuin tiesi sydänvaivoistaan ja oli edes aloittanut koko romaania. Lauseet syntyivät arkisesti bussissa matkalla Helsingin keskustan baariin.

Viikilä näytti taiteilijaystävilleen kännykästä rivejä. Muotoilua hieman hiottiin vielä porukalla, mutta kaikki olivat sitä mieltä, että lauseet ovat loistavia.

– Lupasin silloin, että seuraava kirjani alkaa näillä sanoilla.

Silloin Viikilällä ei ollut vielä aavistustakaan sairauksista tai kuolemanpelosta.

Toipumisaika mahdollisti romaanin

Taivaallinen vastaanotto on Jukka Viikilän toinen romaani. Lisäksi hän on kirjoittanut muun muassa runoja ja lyhytproosaa. Dramaturgiksi valmistunut Viikilä tekee myös paljon käsikirjoituksia ja kuunnelmia.

Taiteen sekatyöläisenä erilaisia kirjoitustöitä on otettava vastaan, ja silloin omille kirjoitushankkeille on vaikea löytää aikaa.

– Täytyy myöntää, että olin jollain tapaa myös tyytyväinen, kun kuulin sydänleikkauksesta ja sen jälkeisestä pitkästä toipumisajasta. Tajusin, että silloin voisin aloittaa romaanin kirjoittamisen.

Vuoden 2016 Finlandia-juhlista jäi monille mieleen, miten Viikilä lupasi palkintopuheessaan lahjoittaa voittorahat vaimolleen. Helsingissä asuvan perheen rahat ovat yhteisiä, mutta jälleen palkinto tulee tarpeeseen.

– Olen kirjoittanut ja toipunut pari vuotta. Nyt vaimo on aloittamassa opiskelua, joten aika hyvään saumaan voitto tuli.