Koronapassi pelastaa pienetkin joulumyyjäiset – jo 120 000 suomalaista on ladannut passin tarkastukseen tarvittavan sovelluksen

Koronapassi näyttää pelastavan joulun. Tai ainakin myyjäiset ja pienemmät tapahtumat, jos rajoituksia kiristetään kuten esimerkiksi Pirkanmaalla on sairaanhoitopiirin pandemiaryhmä toivonut .

Rajoituksia odotellessa joulumyyjäisiin niputetaan sukkapareja ja leivotaan kuivakakkuja kovaan tahtiin. Ja on niitä myyjäisiä jo. Kirsi Salonen oli keskiviikkona Pispan lähitorilla Tampereella myymässä käsitöitään. Hän pitää mahdollisesti kiristyviä rajoituksia surullisena, mutta ymmärrettävinä.

– Niin paha vihollinen korona on, että itseään pitää suojella. Ja sitä rajoitukset ovat. Koronapassi on hyvä. Olen tyytyväinen, että passit on ehdottomasti katsottu tilaisuuksissa, joissa olen ollut.