THL:n Mia Kontio vastaa kritiikkiin kolmansista koronarokotuksista: “Ei THL jarruttele, mutta ei kiirehdikään”

Kontion mukaan Suomessa on tällä hetkellä noin 550 000 kolmanteen rokotteeseen oikeutettua henkilöä, jolla toisesta rokotteesta on ehtinyt kulua kuusi kuukautta. Tästä joukosta reilu 40 prosenttia on rokotettu. Tällä hetkellä kolmatta koronarokotusta suositellaan yli 60-vuotiaille ja riskiryhmille. Heitä on Suomessa noin 2,5 miljoonaa.