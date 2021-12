Koronan uusi aalto ja peruuntuneet Linnan juhlat iskivät keskelle sesonkia – "Viime vuonna ei tehty juhlapukuja, mutta nyt on ollut työntäyteistä", sanoo Jukka Rintala

– Linnan juhlien peruutukset ja muut vastaavat vaikuttavat herkemmin juhlakampauksien kysyntään kuin perus hiustenleikkauksiin ja värjäyksiin. Mutta on viime viikkoina tullut kentältä taas viestiä, että osa asiakkaista on vähentänyt asiointia ja pidentänyt käyntiväliä, sanoo Suomen Hiusyrittäjät ry:n Marja Pahkala .

Studio Marilynin omistajalla Marja Brinkillä on viime vuodesta poiketen riittänyt jälleen runsaasti juhlameikkejä teettäviä asiakkaita. Naisporukoita on tullut liikkeeseen jopa "etkoille" ennen juhliin lähtöä.

– Meiltä on yleensä aina joitain asuja tilattu Linnan juhliin. Tänä vuonna olimme mukana kampanjassa, jossa olisimme lainanneet meidän vaatteita osallistujille ja se tietenkin harmittaa, että he eivät pääse nyt juhlimaan, sanoo hálo-vaatemerkin toimitusjohtaja ja perustaja Marta Valtovirta .

Muotisuunnittelija Jukka Rintalan ateljeessa Helsingissä on viime vuodesta poiketen jälleen tekeillä juhlapukuja. Tämä paljettiluomus on menossa laulaja Maria Lundille joulukonserttikiertueen yhdeksi esiintymisasuksi.

Juhlakausi alkoi vilkkaana

– Meillä on koko syksyn kauppa käynyt hyvin. Tuntuu että ihmiset ovat vihdoin halunneet juhlia ja pieniäkin juhlia varten on sitten hankittu juhlavaatetta, sanoo Hálon Valtovirta.

– Nyt on kyllä ollut aika työntäyteistä ja on myös tilauspukuja. Messutapahtumissa ollaan lähestymässä normaalia, mutta pienyrittäjän täytyy olla kekseliäs tekemään. Ei voi tehdä vain yhtä asiaa vaan pitää olla monenlaista, Rintala sanoo.

Taiteella ja taidoilla yli viime vuodesta

– Minulla on oma asiakaskunta ja he ovat koko ajan käyttäneet kampaamopalveluja. Mutta kun puolet töistä on tapahtumaa, juhlaa ja meikkikursseja, niin kyllä se niihin on vaikuttanut, Brink sanoo.