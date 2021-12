Pohjalaislääkäri opetteli suomen potilastyössä, mutta ei suosittele samaa kaikille: "Olen aina pitänyt itseni haastamisesta"

Lähes kokonaan ruotsinkielinen Björk oli tuolloin ottanut vastaan työn suomenkielisen Kälviän terveysaseman lääkärinä. Nykyään hän on sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten päivystysalueen ylilääkäri Kokkolassa, jossa työpäivien pääkieli on suomi.

Koulussa opittu suomi unohtui käytön puutteessa

Tuoreimman tilaston mukaan Suomessa työskentelevistä lääkäreistä 87 prosentin äidinkieli on suomi ja vain runsaan 4 prosentin ruotsi.

Terveydenhuoltolain mukaan kaksikielisissä kunnissa palvelut pitää kuitenkin järjestää niin, että potilas saa palvelun valitsemallaan kielellä. Työnantaja voi siis vaatia lääkäriltä kummankin kotimaisen kielen taitoa, sillä vastuu lääkärin kielitaidosta on viime kädessä työnantajalla.

Sairaala ei ole kaikkien mieleen, mutta Tomas Björkille se on työpaikka, jossa tunne on jopa kotoisa.

Sanakirja tukena pöytälaatikossa

Nykyään Björk tuntee itsensä lähes kaksikieliseksi. Hän osaa puhua suomeksi myös tunteista, kohdata omaisia ja osallistua kahvipöytäkeskusteluihin. Kun väsyttää, suomi on enemmän hakusessa.

Kielitaitovaatimus kiristymässä osittain ensi vuonna

Lääkärien kynnys käyttää muita kieliä on ylilääkäri Tomas Björkin kokemuksen mukaan matala. Moni yrittää – ja puhuu paremmin kuin itse uskookaan.

Tampereen yliopisto päätti syksyllä, että potilastenttiin tulevien on hallittava vaativampi B2-taso, sillä heikko kielitaito on johtanut tilanteisiin, joissa potilas ja lääkäri eivät ymmärrä toisiaan tarpeeksi hyvin.

Tomas Björkin mielestä on hyvin tärkeää, että potilas saa hoitoa äidinkielellään. Todella kriittisissä tilanteissa kieli on hänestä silti toissijainen: tärkeintä on pelastaa potilas – millä kielellä tahansa.