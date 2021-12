Vastaisku Kiinan silkkitie-miljardeille: EU kasaa 300 miljardin euron pottia kehittyvien maiden kipeästi kaipaamiin investointeihin

Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:lla on kaksi tavoitetta: vastata kolmansien maiden valtaviin rahoitustarpeisiin ja tuottaa tuloksia, joista on hyötyä kohdemaille mutta myös EU:lle.

– Tuemme hankkeita, joille on maailmalla valtava tarve. Keskeisiä kohteita ovat ilmastonmuutoksen torjunta, kestävä kehitys ja terveysturvallisuus, hän kertoi tiedotustilaisuudessa.

Rahapotti kerätään sekä EU-varoista että yksityisiltä markkinoilta, ja ohjelman on määrä jatkua vuoteen 2027.

Urpilainen: Kohti ilmastokestävää suuntaa

Yksi suunnitelman arkkitehdeistä on EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen .

– Projektit räätälöidään kumppanimaiden tarpeista ja vahvuuksista käsin. Totta kai me näemme, että tarjolla on myös eurooppalaisille yrityksille mahdollisuus luoda uutta yritystoimintaa, Urpilainen kertoo Ylelle.

Vastaisku Kiinan "uudelle silkkitielle"

Hanke on nähty myös vastaiskuna Kiinan vuonna 2013 käynnistämälle Belt and Road -jättiprojektille.

Tässä "uudeksi silkkitieksi" ristityssä hankkeessa Kiina on rahoittanut isoja väyläprojekteja strategisissa kohteissa ja hankkinut kokonaan tai osittain hallintaansa eurooppalaisia ja afrikkalaisia satamia.

– Kehittyvillä mailla ei ole paljoakaan valinnanvaraa. Sopimuksissa on liian usein mukana pientä pränttiä, jolla on suuri vaikutus taloudellisesti, poliittisesti ja sosiaalisesti, von der Leyen sanoi ja jatkoi:

Myös Euroopalla on kuitenkin siirtomaahistorian vuoksi taakkaa Afrikassa. Kiinalainen raha on ollut vapaata tästä painolastista, mikä on ollut yksi syy sen vaikutusvallan kasvuun.