Ylen rikospodcast toi vihjetulvan – poliisi tutkii, liittyykö naista ahdistellut Jehovan todistaja yli 30 vuoden takaiseen teinitytön katoamiseen

Poliisi on saanut Ylen rikospodcastin myötä useita uusia vihjeitä vuonna 1988 kadonneen Piia Ristikankareen tapauksesta.

Kaikkia uusia vinkkejä poliisi ei kuitenkaan ehdi edes käydä läpi. Yleisövihjeitä ropisee runsaasti aina, kun tapaus on esillä julkisuudessa.

– Noin yleisesti voin sanoa, että jutussa tulee niin paljon vihjeitä, että niitä kaikkia on täysin mahdotonta perata, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Heinonen keskusrikospoliisista sanoo.

Piia Ristikankareen kuva on esillä hänen kotitalossaan Piikkiössä.

Poliisi tutkii nuoren Jehovan todistajan osuutta

– Tällainen vihje on tullut myös meille asti ja kyllä aikeissa on selvitellä hänenkin henkilöllisyyttään, mutta aikataulu on valitettavasti täysin auki, Heinonen toteaa.