"Melkoiset markkinat tulossa toukokuussa" – Kalervo Kummola uskoo Suomen voittavan vihdoin kultaa tulevissa jääkiekon MM-kisoissa

Tampereen areenan suuri hetki on käsillä, kun Ilves ja Tappara korkkaavat hallin jään loppuunmyydyssä paikallisottelussa perjantai-iltana.

Tähän pisteeseen on tultu vaiherikasta reittiä. Tuoreimpana käänteenä on monella mielessä hallin nimisponsoriin liittynyt sekasotku, mutta vuosikymmenten aikana on vaihtunut moni muukin seikka rakennuttajasta sijaintipaikkaan.