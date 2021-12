Kirjeenvaihtajalta: Yhdysvalloissa on aina tilanne päällä ja kriisi muhimassa

Ojennan kirjeenvaihtajan viestikapulan seuraajallani tilanteessa, jossa Yhdysvallat on poliittisessa kriisissä.

Presidentti Joe Biden lupasi yrittää yhdistää kansakuntaa. Yritykseksi se on ainakin vielä jäänyt.

Maan poliittinen jakautuminen oli niin kovassa syöksyssä, että Bidenin maltillisuus ei ole pystynyt pysäyttämään sitä. Bidenin työhön tyytyväisistä 90 prosenttia on demokraattimielisiä ja vain kuusi prosenttia republikaaneja, Gallup-tutkimuslaitoksen marraskuun mittaus (siirryt toiseen palveluun) kertoo.

Vastaajia pyydettiin kertomaan, kumpaa puoluetta he yleensä äänestävät. 84 prosenttiyksikön ero suhteessa presidenttiin on historiallisen suuri äänestäjäkunnan jakauma Yhdysvalloissa. Sellaista ei koettu edes Donald Trumpin aikana.

Bidenin kokonaiskannatus on 40 prosentin hujakoilla (siirryt toiseen palveluun) . Jos onnistumista mitattaisiin suomalaisella kouluarvosanalla, hänen todistuksessaan seisoisi ehkä seiska, korkeintaan kasi.

Biden voi lohduttautua sillä, että hänen kannatuksensa on korkeampi kuin Trumpilla tässä vaiheessa kautta oli. Sitä paitsi hän on vienyt kapulaa vasta ensimmäiseen kaarteeseen.

Kriisitunnelmissa ei sinänsä ole mitään uutta. Yhdysvaltain politiikka on aina kriisissä. Syyt ja seuraukset vain vaihtelevat.

Kymmenen päivää myöhemmin koittivat New Yorkin ja Washingtonin terrori-iskut, jotka muuttivat Yhdysvaltoja pysyvästi.

Kuuntele Miehemme maailmalla -sarjan jakso tunnelmista New Yorkissa terrori-iskujen jälkimainingeissa.

On siis liian aikaista vetää johtopäätöksiä Bidenin tulevaisuudesta. Tai Trumpin. Trumpin paluuta valtakunnanpolitiikan parrasvaloihin ei voi vielä kuuluttaa kirkossa. Hän on jo 75-vuotias ja nauttii golfaamisesta Floridassa.

Yhdysvalloissa on 50 osavaltiota. Presidentinvaali on konkreettisesti 50 kertaa suurempi tapahtuma kuin Suomessa, kumulatiivisesti vielä paljon suurempi, ja vaikuttavuudeltaan ainutlaatuinen. Yhdysvaltain presidentti on yksi maailman vaikutusvaltaisimmista henkilöistä.