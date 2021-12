Vantaalainen päiväkoti kehotti vanhempia hoitamaan lapset kotona – varhaiskasvatuksen henkilöstöpula kärjistyy

Vantaalla varhaiskasvatuksen henkilöstöpula on kärjistynyt viime viikkoina.

Päiväkotien henkilöstössä on ollut paikoin niin suuri vaje, että vanhempia on jopa kehotettu olemaan tuomatta lapsiaan ollenkaan hoitoon.

– Tämä on tosi poikkeuksellista, eikä se voi missään tapauksessa tulla pysyväksi toimintatavaksi, kommentoi Vantaan varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä .

Vanhemmille on esitetty toive lapsen hoitamisesta kotona Mäkelän mukaan yhdestä päiväkodista. Näin toimittiin Pakkalan päiväkodissa marraskuun puolivälissä.

– Lähtökohta on tietysti se, että me emme voi velvoittaa ketään pitämään lasta kotona. Hoitoa tarvinneet lapset hoidettiin silloin samassa pihapiirissä sijaitsevassa isommassa talossa.

Henkilöstöpula on näkynyt myös muutamien yksittäisten ryhmien äkillisinä sulkemisina, kertoo varhaiskasvatuksen johtaja Mäkelä. Sellaistakaan ei ole jouduttu hänen muistinsa mukaan tekemään koskaan ennen.

Jatkossa ryhmien sulkutilanteet on tarkoitus Mäkelän mukaan välttää muun muassa henkilöstön siirroilla yksiköstä toiseen.

Vantaalla on myös harkittu päiväkodin sulkemista kokonaan

Kaupungissa on tänä syksynä myös harkittu kahden päiväkodin sulkemista muutamaksi päiväksi kokonaan, kertoo Mäkelä.

Osassa päiväkodeista on paikattu henkilöstön puuttumista pyytämällä vanhempia hakemaan lapset varhaiskasvatuksesta jo aikaisin iltapäivällä, koska sijaisia ei ole saatu palkattua.

– Siihen on aika korkea kynnys, mutta kyllä niitä on ollut viikoittain muutama tapaus eri puolilla kaupunkia. Se on enemmän kuin aikaisemmin, Mäkelä toteaa.