Etelä-Pohjanmaalla epäillään ensimmäistä omikrontapausta – vastaus saatetaan saada jo perjantaina

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä epäillään ensimmäistä koronaviruksen omikronmuunnosta. Epäily on tullut tietoon tiistaina.

– Kyseessä on jo pari viikkoa vanha tartunta, josta nyt epäillään omikronia. Parissa päivässä varmistus näissä pitäisi tulla, joten voisi kuvitella, että perjantaina olisi jo tietoa, osastonylilääkäri Raimo Jokisalo laskee.

Henkilö on saapunut Suomeen Etelä-Afrikasta jo reilusti yli viikko sitten. Jokisalo ei kerro tarkemmin epäilyn kotipaikkakuntaa.

– Kun on vain yksi tapaus, niin paikkakuntatietoja ei voi potilassuojan nimissä kertoa. Yksi epäilys on maakunnassa – ja se on peräisin Etelä-Afrikasta. Muuta ei voi oikein kertoa.