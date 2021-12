Vammaisjärjestöt toivovat, että ylilyönneistä on opittu – oikeuksien toteutumisessa on ollut puutteita korona-aikana

Vammaisjärjestöjen mukaan jotkut asumisyksikössä asuvista henkilöistä ovat joutuneet jopa päättämään, valitsevatko he oman perheensä tapaamisen vai henkilökohtaisen vapautensa.

Vammaiset ihmiset ovat maailman suurin vähemmistö ja ryhmä, johon koronavirusepidemia on iskenyt poikkeuksellisen kovaa.

Monilla vammaisilla ihmisillä on kohonnut riski sairastua vakavaan koronainfektioon. Samalla kun ihmisiä on kehotettu välttämään kontakteja riskiryhmiin kuuluviin läheisiinsä, riskiryhmiin kuuluvia on kehotettu pysymään kotona.