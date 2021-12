Listasimme lemmikkieläinten vaaranpaikat joulun aikaan – tarkista nämä ennen pyhiä

– Helpoin tapa lisätä lemmikkien turvallisuutta jouluaikaan on säilyttää herkut kuten esimerkiksi suklaat ja rusinat poissa lemmikkien ulottuvilta. Lisäksi lahjojen paketointitarvikkeet on hyvä kerätä pois, jotta lemmikki ei pääse nielemään lahjanarua tai -paperia, kertoo Agrian maajohtaja Anna Linder .

Listasimme asioita joita karvaisten kavereiden kanssa on hyvä ottaa huomioon joulun alla.

Osa joulukasveista ja -kukista on eläimille myrkyllisiä. Esimerkiksi jouluruusut, hyasintit ja amaryllikset voivat aiheuttaa myrkytyksen. Lisäksi mistelin ja orjanlaakerin marjat sekä marjakuusen kaarna ovat myrkyllisiä lemmikeille. Sopimattomat kasvit ja kukat tulee aina sijoittaa eläimen ulottumattomiin tai hankkia vain niille vaarattomia kasveja.

Yksi keino pitää kissa pois kuusen luota on ripustaa kuuseen tai sen alle jotain kissalle epämiellyttävää hajua, jotta kissa pysyttelee poissa kuusesta. Kissat eivät yleensä pidä sitrustuoksuista eli karkotteena esimerkiksi käyttää jouluisia appelsiineja tai sitruunamehua.

Turvallisin ja vatsaystävällisin vaihtoehto lemmikin hemmoitteluun on antaa nille vain eläimille tarkoitettuja makupaloja. Kissalle tai koiralle voi halutessaan antaa pieniä maistiaisia jouluruoista, kuten pieniä lihapulla- tai kinkkupaloja. Etenkään kissalle ei kuitenkaan kannata antaa liikaa ruokajämiä, jotta sen vatsa ei mene sekaisin. Lisäksi tulee varmistaa, ettei herkkupaloissa ole pieniä luita tai ruotoja, sillä ne voivat jumiutua nieluun tai suolistoon.

On hyvä ottaa selvää hyvissä ajoin missä on paikkakunnan lähin päivystävä eläinlääkäri, joka on avoinna joulupyhien aikaan.