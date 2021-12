Suomen teille on tupsahtanut tuhat jättirekkaa kolmessa vuodessa – kuorman koko tuplaantuu, polttoainetta kuluu selvästi vähemmän

– Tämä on vakaa ajaa ja menee siinä missä pienemmätkin yhdistelmät. Liikenneympyrät ja tiukat käännökset ovat vähän ahtaampia, mutta muuten on ollut tosi hyvä, kuljettaja kertoo.

Pitkät eli yli 25-metriset rekat ovat lisääntyneet vauhdilla Suomen maanteillä. Nyt niitä on liikenteessä noin tuhat, arvioi Traficomin johtava asiantuntija Otto Lahti . Kolmisen vuotta sitten jättejä kulki reilut parikymmentä poikkeusluvalla ja ennalta määrätyillä reiteillä.

Suomen teillä on saanut ajaa jopa 34,5-metrisellä ajoneuvoyhdistelmällä tammikuusta 2019 alkaen, kun aiemmin suurin sallittu mitta oli 25,25 metriä. Aiempaa isompia, niin kutsuttuja HCT-rekkoja, testattiin liikenteessä 2013 lähtien poikkeusluvilla.

– Kuljetusyritykset investoivat näihin todella voimakkaasti keväällä 2019. Silloin oli todella voimakas alkupyrähdys, ja sen jälkeen kasvu on ollut aika tasaista, Lahti kuvaa.

Kaksinkertainen kuorma

– Henkilöstökulut ovat kuljetusliikkeen suurin kustannuserä. Työteho on huimasti parempi, kun yksi kuski vetää kahtahta konttia kerrallaan, Lahti summaa.

– Kun kuljettajan työteho on parempi, voidaan maksaakin enemmän, hän toteaa.

Esimerkiksi jyväskyläläisen kuljetusliike Taipaleen automäärä on vähentynyt kuudella jättien ansiosta. Tällä hetkellä yrityksellä on noin 120 ajoneuvoyhdistelmää, joista noin 30 on yli 25-metrisiä.