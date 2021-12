Panssarivaunuharjoitus on armeijan käyneille tuttu, eikä edes rankimpia: kokemuksiaan jakaneiden mielestä eniten jaksamista testaavat marssit

Lapissa Jääkäriprikaatin sotaharjoituksessa järjestetty koulutus, jossa varushenkilöiden yli ajettiin panssarivaunulla , herätti huomiota. Julkisuudessa on keskusteltu koulutuksen turvallisuudesta ja sen mielekkyyttä on kritisoitu (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun).

Mieleen on jäänyt erityisesti hypotermiakoulutus +2 asteisessa merivedessä. Uskomattoman vastenmielinen kokemus mutta toisaalta hyvin opettavainen.

Maavoimien koulutusosaston apulaispäällikön, everstiluutnantti Petri Sipilän mukaan koetteleva koulutus on perusteltua ja tarpeellista. Esimerkiksi Jääkäriprikaatissa osa varusmiehistä joutuu talvisissa olosuhteissa hiihtotamineissa avantoon.

– Osa varusmiehistä on sellaisia, joiden katsotaan tarvitsevan tällaista koulutusta – kuten tiedustelijat ja jalkaväkisotilaat, jotka liikkuvat talvisessa metsässä. Heidän kanssaan tehdään pelastautumisharjoitus, joka on erittäin tärkeä ja henkiä pelastava harjoitus. Tietenkin se on hieman myös jännittävä.