Koronapandemia ei tappanut syksyn ylioppilaan Veeti Jokisen haavetta opiskella lentäjäksi – ilmailulukio antoi nostetta unelmalle

Ylioppilaaksi valmistuminen on lahtelaiselle Veeti Jokiselle yksi askel lisää kohti päämäärää, lentämistä. Kesällä hän aikoo käydä armeijan, todennäköisesti Parolassa. Toki Jokinen harkitsee hakeutumista myös Ilmavoimiin.

– Tähtään lentäjäksi. Yksi etappi on hoidettu ja on mahdollista lähteä kohti seuraavaa. Armeijan jälkeen mahdollinen jatkopaikka on Suomen ilmailuopisto Porissa.