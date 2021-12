Naantalin asuntomessualueella taistellaan pakkasta vastaan – projektipäällikkö: "90 prosentin varmuudella kaikki on kunnossa heinäkuussa"

Messujen projektipäällikkö Timo Tirri veikkaa, että 90 prosentin varmuudella kaikki on kunnossa, kun messuportit heinäkuussa avataan suurelle yleisölle.

Korona, pakkanen, työvoimapula...

Naantalin Luonnonmaan Lounatuulen messualuetta on rakennettu korona-aikana. Tämä on teettänyt lisää toimenpiteitä terveysturvallisuuden kannalta.

Puutavaran, teräksen ja monen muun rakennusmateriaalin äkillinen kallistuminen viime kesänä vei rakentajat uuden ongelman eteen. Kun budjetti paukkuu, lisärahoitusta on pitänyt hankkia.

Työvoimapula on kiusannut rakennusalaa ja se on näkynyt myös Naantalin messukentällä. Timpureiden saaminen ei ole ollut helppoa, kun rakentajia tarvitaan ympäri Suomea.

Timo Tirrin mukaan muutamia valuja on vielä terkemättä ja se kaipaisi leudompaa säätä.

Naantalin asuntomessujen projektipäällikkö Timo Tirri uskoo, että kaikki on valmista, kun messuportit avataan.

Puutaloja kallioisessa maastossa

Naantalin asuntomessualue on kallioisella paikalla. Parhaista paikoista on mainio näköala Matalahdelle, josta on veneellä lyhyt matka Airistolle.