Roope Lipastin kolumni: Mis sie tarttet aluevaaleja, täs siul o semmonen

Niin kuin hyvin tiedetään, on Jumala kaikkivaltias, kaikkitietävä ja kaukaa viisas. Niinpä hän on, edustajiensa Suomen hallituksen välityksellä, antanut polttaa kymmeniä hehtaareja valtion rahaa, jotta kansalaisille saataisiin ihanat uudet hyvinvointialueet sekä niitä koskeva lainsäädäntö ja aluevaltuustoedustajat.

Itse asiahan on selkeä kuin pläkki, ja sen on tunnustanut kapitalistinenkin tiedemies: maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Sen sijaan se ei pidä paikkaansa, että myöhemmässä vaiheessa perustettaisiin tasapuolisuuden vuoksi myös 21 pahoinvointialuetta lähiöihin, syrjäseuduille sekä juna-asemien yhteyteen. Moinen on pelkkää opposition propagandaa.

Aluevaaleista ei tähän mennessä ole juurikaan kirjoitettu eikä luettu, koska tiettävästi kukaan ei ole pysynyt hereillä kokonaisen aluevaaliuutisen loppuun. Siitä huolimatta ensimmäiset kyseiset vaalit järjestetään tammikuun 23. päivä.

Juuri tästä syystä, siis koska noin 99,99 prosenttia kansalaisista sekä saman verran ehdokkaista ei tiedä, mistä on kyse, taitaa olla tarpeellista vähän selittää. Vänrikki Koskelan sanoin: Kun minä, meinaan, olen ennenkin ollut.

Turhan hermoileminen ei edusta mitään, mutta ei sitä taas tarvitse ainootansa kauppaamaankaan ruveta.

Ei siinä oikeastaan muuta ole, mutta rauhallisesti äänioikeutetun on nämä aluevaalit otettava. Kiiru on pidettävä ajallansa, esimerkiksi ennakkoäänestyksen suhteen, mutta muuten hätäillen tekemällä ei tule muuta kuin kusipäisiä valtuutettuja ja sotesekasotkua.

Kun sinne äänestyskoppiin menee, numero on piirrettävä selkeästi ja määrätietoisesti. Turhan hermoileminen ei edusta mitään, mutta ei sitä taas tarvitse ainootansa kauppaamaankaan ruveta. Kyllä ne vassarit ja kokoomuslaiset ja kaikki siitä keskeltäkin sen mielellänsä ottavat, kun vaan saavat.

Pelkoa ei pidä näyttää. Henkilöllisyystodistus mukaan ja tähtäin vaalivirkailijan vyön kohdalle, se on paras, turha on silmiin katsoa, se ei ole erityisen suomalaistakaan. On muistettava, etteivät ne ihmisiä kummempia ole nekään. Äänestysoikeutta ne tottelevat niin kuin kaikki muutkin.

On myös hyvä miettiä ennalta, kenelle äänensä antaa, ettei tule sitten hätä siellä kopissa, jos ehdokas vaikka vähän keäntää lupaustaan ja toimiikin toisin kuin on väittänyt.

Kun oma aluevaltuutettu on sitten valittu, homma ei suinkaan ole valmis. Valtuutettuhan ei tiedä, mitä hänen odotetaan tekevän, ja kun kuulee, luultavasti järkyttyy. Ideanahan on, että perustamalla kokonaisen uuden hallinnon tason, kulut vähenevät, hoitoon pääsy nopeutuu ja palvelut paranevat, mikä luonnollisesti on yhtä järjetön ajatus kuin kivilöiden laittaminen polun pieleen, kuten jo Rokka tiesi.

Siksi pieni tsemppausrukous oman valtuutetun puolesta, Honkajoen hengessä, on enemmän kuin paikallaan!

”Varjele meitä poliitikkojen juonilta ja ennen kaikkea heidän älynväläyksiltään sekä lapsenuskoltaan. Terveyskeskuspaikkoja sekä hoitohenkilökuntaa voisi olla jonkin verran enemmän, mikäli sinulla on käyttämättömiä varastoja, edes filippiiniläisiä, sairastuneiden tarpeisiin.

Anna siedettäviä ilmoja, ettemme vilustuisi ja joutuisi tekemään valintaa sotealueen eri palvelupolkujen välillä. Suojele kaikkia sotealueiden päälliköitä, aluehallitusta, tarkastuslautakuntaa, yksilöasiainjaostoa, aluevaalilautakuntaa, tulevaisuus-, turvallisuus- ja yhdyspintalautakuntaa, alueellista neuvottelukuntaa sekä vaikuttamistoimielimiä. Muista virkamiehistä ei ole niin suurta lukua.

Ja lopuksi yleensä ja erikseen: kun sotetila vihdoin vuosien taistelun jälkeen saadaan päätöksen, varjele noita aluehallitusten herroja ja rouvia, etteivät he löisi päätään, koska tuskin he itsekään tietävät, minne kuuluu mennä hoidettavaksi. Amen.”

Roope Lipasti

Kirjoittaja on kirjailija ja äänestämisen konkari.

Kolumnista voi keskustella 9.12. klo 23.00 saakka.