Herätys: Oppositiopuolueet nostivat kannatustaan, poliitikkojen somebrändäys vaisua, suuret EU-maat tavoittelevat tiiviimpää unionia

Ylen kannatusmittaus: Perussuomalaiset ohitti SDP:n, kokoomus vankisti asemaansa suurimpana puolueena

Oppositiopuolueet ovat nostaneet marraskuussa kannatustaan, kertoo Ylen kannatusmittaus . Kokoomus jatkaa yhä mittauksen kärjessä, ja kaula perässä tulijoihin on hieman kasvanut. Kokoomusta kannattaa kyselyn perusteella 21,8 prosenttia suomalaisista. Kakkossijalle kiilasi toinen oppositiopuolue perussuomalaiset, joka pudotti pääministeripuolue SDP:n kolmanneksi.

Poliitikkojen somebrändäys on kaukana ammattimaisesta, kertoo väitöstutkimus

Ajavatko suuret EU-maat liittovaltiota?

Saksan uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu suorasukainen tavoite kehittää EU:ta kohti liittovaltiota. Myös Ranska ja Italia haluavat tiivistää unionia viimeviikkoisen sopimuksensa mukaan . Pitäisikö Suomessa punttien tutista? Millaiseen liittoon meitä oikein viedään?

Lapissa lumisadetta, etelässä poutaa

Lapissa sataa ajoittain lunta ja ajokeli on huono. Muualla maassa on enimmäkseen poutaista pakkassäätä. Yksittäiset lumikuurot ovat mahdollisia etelämpänäkin ja pilvipeite rakoilee maan keskivaiheilla. Lämpötila on päivällä suurimmassa osassa maata -5 ja-15 asteen välillä.