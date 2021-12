Kerttu Kotakorpi: Linnunlaulu hiljenee – mihin linnut katosivat?

Suojelutyöllä on saatu aikaan positiivista kehitystä. Suurinta lintujen vähenemisen arvioidaan olleen jo 80–90-luvuilla, mutta edelleenkään lintukatoa ei ole saatu loppumaan. Ehkä tämä on merkki siitä, että tehokkailla suojelutoimilla lintujen väheneminen voidaan saada kuriin.

Erityisen positiivista kehitystä on tapahtunut useissa petolinnuissa. Hyvä esimerkki on merikotka, joka kävi Suomessa lähellä sukupuuttoa 70-luvulla, mutta kuin ihmeen kaupalla saatiin pelastettua ja on feenikslinnun lailla noussut uuteen kukoistukseen. Se on nyt tuttu jopa helsinkiläisille.