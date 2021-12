Valotaide valtasi Turun – mykistävät, leijuvat kukat ja hypnoottiset jättipuput villitsevät iltakävelylle

Vartiovuoren mäellä valaistut jättipuput ovat herättäneet innostusta jo muutaman illan ajan. Australialainen taiteilija Amanda Parer ei itse päässyt matkustamaan koronapandemien vuoksi, vaan lähetti vain pelkät jättimäiset jäniksensä, kun valotaitelija Kari Kola pyysi. Kolan yritys on ollut Valon polun suunnittelu- ja kuratointityössä. Valotaide on nyt tarpeen.

– Tämä on ollut aika rankkaa tämä puolitoista vuotta kaikille. Nyt eletään vuoden pimeimpiä aikoja. Saamme tällaisen piristyksen tähän pimeyteen, kertoo Kola.

Kolan oma teos Magical Garden on lähellä Tuomaansiltaa. Hän valaisee muuten pimeänä olevan jokirannan. Taiteilija heittää ajatuksen, että sen voisi valaista kulkijoille muutenkin.

Turku satsasi nyt kunnolla valotaiteeseen

Turkulaistaustainen Antti Kulmala on tapahtuman tekniikkavastaava ja itsekin valotaiteilija. Hän kannustaa kulkijoita nostamaan katseensa kännyköistä omissa ympäristöissään muutenkin.

– Minua itseäni inspiroi uusissa paikoissa ja kohteissa se, mitä paikasssa jo on. En halua liimata mitään päälle, kertoo Kulmala.

Turun kaupunki järjesti syksyllä 2020 kaikille avoimen Sytytä Turku -ideakilpailun, jossa etsittiin kaupungin keskustaa elävöittäviä ja turkulaisten elämää riemastuttavia ideoita. Jo viime joulun alla Valon polun kohteita oli ihailtavissa, mutta nyt se täydentyy teoksilla, jotka ovat nähtävissä itsenäisyyspäiväviikonlopun ajan. Osa teoksista on esillä tammikuulle saakka.

– Uskomme, että tapahtuma on turvallinen. Teoksia voi käydä katsomassa koko illan ajan ja ne ovat laajalla alueella, kertoo Valon polku -tapahtuman projektipäällikkö Minna Heiniö .

Flowers of Life on suomalainen uv-valaistuihin teoksiin erikoistunut ryhmä, jonka teoksia on nähty vuosien ajan lukuisilla valofestivaaleilla ja erilaisissa audiovisuaalisissa tiloissa.