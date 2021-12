Suomessa on joutunut sairaalahoitoon ensimmäistä kertaa kolme rokoteannosta saanut henkilö – Husin Järvinen: "Odotettu ilmiö"

Kolme rokoteannosta saanut henkilö on joutunut Suomessa tiettävästi ensimmäistä kertaa sairaalahoitoon koronaviruksen takia. HUS raportoi asiasta eilen nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun) .

HUSin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen ei tunne tapausta tarkemmin, mutta hän sanoo, ettei ole yllättynyt siitä, että virus on mennyt myös tehosteannoksen saaneen rokotesuojan läpi.

– Se on odotettu ilmiö. En minä tästä isoja otsikkoja tekisi. Emme saa rokotuksilla kaikkia sairaalahoitoon joutumisia estettyä niin kuin on nähty kahden rokotteen jälkeen, mutta aivan ehdoton valtaosa saa rokotteista suojan, hän sanoo.

Myös Israelissa, missä kolmansia annoksia on annettu jo laajalle joukolle, on sairaalahoitoon joutunut myös tehosteannoksen saaneita.

– Se ei kuvasta sitä, että rokote olisi huono, vaan pikemminkin sitä että mikään ei ole lääketieteessä 100-prosenttista. Rokotuksista hyvin harva antaa 100-prosenttista suojaa, kun tautipaine on kova, sanoo Järvinen.

Riski joutua tehohoitoon on hyvin pieni jo kahden annoksen jälkeen

On siis todennäköistä, että myös Suomessa joutuu sairaalahoitoon jatkossa myös kolme rokoteannosta saaneita, kun rokotukset etenevät. Sairaalahoidon tarve tehosteannoksen myötä kuitenkin vähenee, arvioi Järvinen.

Suomessa on keskusteltu tehosterokotuksen antamisesta ensin yli 40-vuotiaille. Päätöstä asiasta ei ole vielä tehty.

Valtaosalle kaksi annosta antaa jo erinomaisen suojan ja riski joutua tehohoitoon on rokotetuilla hyvin pieni, sanoo Järvinen.

– On sekin tietysti mahdollista. En tiedä onko tapaus menossa sekvensointiin, tyypitykseen. Niin kauan kuin tautia on, läpilyönti-infektioita tulee. Väestöstä on edelleen noin 30 prosenttia vailla rokotussuojaa, mikä ylläpitää tartuntoja.