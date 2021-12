Analyysi: Kokoomus sai pakkansa kasaan, alkoi puhua taloudesta – ja repäisi kaulan muihin puolueisiin

Toimittajia varoitetaan kirjoittamasta liian vauhdikkaita analyyseja yhden mittaustuloksen perusteella. On vaihtelua, on virhemarginaalia.

Korona on ollut politiikassa anomalia, epätavallisuus, joka on osaltaan viivästyttänyt tämän ”lain” toteutumista.

Mutta vaikka korona on kaikkea muuta kuin ohi, on viimeisen vuoden aikana politiikan asialista myös monipuolistunut. Samaan aikaan kokoomuksen kannatus on lähtenyt kipuamaan. Pääministeripuolue SDP:n kannatus taas on laskenut vuoden 2020 huippuluvuista.