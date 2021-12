Suomen vanhimmat savi-idolit löytyivät Elimäeltä – ihmisfiguurien iäksi ajoitettiin 7000 vuotta

Uppsalan yliopistossa Ruotsissa tehdyn radiohiiliajoituksen perusteella Ruskiasuon kivikautiselta asuinpaikalta löydetyt savi-idolit ovat noin 7000 vuotta vanhoja. Ne ovat toistaiseksi kaikkein vanhimmat savi-idolilöydöt Suomessa, jotka on onnistuttu ajoittamaan.

– 7000 vuotta sitten Suomessa opittiin saviastioiden ja saven polton taito. Nämä figuurit on tehty poltetusta savesta ja ne ovat siksi kaikkein vanhimpia säilyneitä idoleita. Vanhempiakin on voinut olla, mutta ne ovat olleet luuta, puuta tai sarvea, eivätkä ne ole säilyneet tähän päivään, arkeologi Jan Fast sanoo.

Ajoitus on myös harvinaisen tarkka. Virhemarginaali on vain noin 34 vuotta.

Elimäeltä löydettiin savi-idolin osa. Se on hahmon vartalon alaosa, joka on alaspäin suippeneva eli ikään kuin kapaloitu. Hahmon jalkoja ei näy. Hartiat ja pää puuttuvat.

Moni idoli odottaa ehkä vielä löytäjäänsä

Ruskiasuon kivikautista asuinpaikkaa on nyt tutkittu koekaivaukset mukaan lukien kolmena kesänä.

Asuinpaikan tutkimisessa on ollut kyse Kouvolan kansalaisopiston kurssista, jolle arkeologiasta kiinnostuneet harrastajat voivat osallistua. Viime kesänä myös koululaiset pääsivät mukaan kaivauksille.

– Todennäköisesti maassa on vielä paljon näitä idoleita löytymättä. Se herättää suuria toiveita jatkotutkimusten kannalta, Fast sanoo.

Ruskiasuon kaivauksessa on kyse Kouvolan kansalaisopiston kurssista. Kurssille osallistuneet arkeologian harrastajat Reino Hemmilä (vas.), Marketta Kiiveri ja Martti Ylätupa olivat opastamassa nuoria Ruskiasuon ensimmäisellä koululaisviikolla elokuussa.

Päät puuttuvat

Vaikka vertauskuva on omien sanojensa mukaan hieman kaukaa haettu, kuvailee arkeologi nyt löydettyjen savikappaleiden muistuttavan muumioiden sarkofagia.

– Jalkaosa on alaspäin suippeneva, kuin kapaloitu, eli jalkoja ei näy. Hahmon jalkaosa on ikään kuin pyöräytetty kankaaseen. Monesti nämä ovat hyvin koristeellisia.

Arkeologi Jan Fast on työskennellyt alalla 30 vuotta. Hän kävi ensimmäisen kerran Ruskiasuolla jo 1980-luvun lopulla, kun kivikautinen asuinalue oli vasta löydetty.

Shamanismia tai vainajien palvontaa

Niiden on kuitenkin epäilty liittyvän shamanismiin tai vainajien ja esi-isien palvontaan. Täyttä varmuutta asiasta ei voida saada.

– Ilmaan on heitetty ajatus myös lasten nukeista tai leikkikaluista. Se on kuitenkin mielestäni aika kaukaa haettu. En usko, että lapsille olisi valmistettu tällaisia saviesineitä ja poltettu ne. Kaikki on tietenkin mahdollista, Fast sanoo.